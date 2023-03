Damares diz que teve paralisia facial devido à herpes-zóster

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) informou nesta terça-feira, 7, que ficou internada alguns dias devido a uma paralisia facial causada por herpes-zóster, também conhecida como cobreiro. Em publicação nas redes sociais, a ex-ministra afirmou que há cerca de três semanas foi acometida pela doença, causada pela reativação do vírus Varicela-Zóster (VVZ), também causador da catapora, e iniciou tratamento para “amenizar a situação”. “Minha infecção ocorreu no ouvido, caso raro, e causou uma paralisia facial”, escreveu Damares Alves, que disse estar “bem e trabalhando”, mas admitiu constrangimento pela paralisia: “Nem preciso explicar o quanto é constrangedor par uma mulher passar por isso, por isso fico triste com a falta de empatia”, mencionou, após ser alvo de piadas sobre o uso de máscaras nas dependência do Senado Federal. A senadora fez uso do item de proteção durante sessões na Casa Legislativa nas últimas semanas.

“Se você teve catapora na infância, como eu, saiba que o vírus já está em você”, finaliza Damares Alves nas redes sociais. Apesar de ser o mesmo vírus, a herpes e a catapora não são a mesma doenaça. Segundo o Ministério da Saúde, o quadro clínico do herpes-zóster inclui sintomas como dores nos nervos, parestesias, ardor e coceiras, febre, dor de cabeça e mal-estar. A prevenção é feita pela vacinação, “indicada pela Sociedade Brasileira de Imunizações para pessoas com mais de 50 anos, sendo recomendado de rotina para pessoas acima de 60 anos”; isolamento; lavar as mãos após tocar nas lesões; desinfecção; e imunoprofilaxia em surtos de ambiente hospitalar.