Tensão entre Cláudio Castro e vice marca desfiles do Carnaval do Rio

Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro revelaram o desgaste na relação entre o governador Cláudio Castro (PL) e seu vice, Thiago Pampolha (MDB). Isso porque, durante os desfiles na Marquês de Sapucaí, Castro e Pampolha estiveram em espaços diferentes, evidenciando a tensão entre eles. O vice-governador alega que não foi convidado para o camarote do governo do Estado e, por isso, assistiu ao desfile com sua família no camarote Rio Prata – cenário que Castro minimiza. A tensão entre ambos ocorre após o vice-prefeito deixar o União Brasil e se filiar ao MDB no mês passado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA