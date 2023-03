Daniel Alves é o pivô de um esquema ilegal em presídio da Espanha

Preso há pouco mais de dois meses na Espanha, Daniel Alves virou o pivô de um esquema ilegal no complexo penitenciário de Brians, onde está detido, nos arredores de Barcelona. Segundo o jornal El Caso, o brasileiro está envolvido em uma troca ilegal, que envolve camisas autografadas e cigarros.

Um dos presos do Brians I teria liberdade para circular pelas alas do centro – incluindo ir a Brians II, onde Daniel está. Esse homem recolhe camisas de outros detentos e as entrega para o jogador. O lateral, por sua vez, assina cada uma das peças e as devolve a esse preso – que só entrega os itens aos donos originais em troca de um “pagamento”, geralmente cigarros.

Ainda de acordo com o jornal, as camisas entram na prisão com a ajuda das famílias dos presos, ou mesmo por encomenda. A publicação, porém, não informou se Daniel Alves recebe algum tipo de bonificação por assinar as peças.

A chegada do brasileiro já havia mudado a rotina dos prisioneiros de outra forma: fez com que os pedidos de roupas esportivas quadruplicassem. Isso porque a presença do lateral se tornou uma espécie de incentivo para que os demais detentos jogassem futebol dentro do complexo penitenciário.

Segundo o jornal La Vanguardia, o próprio Daniel Alves estaria organizando as partidas. Em um dos jogos, o brasileiro teria marcado dois gols, segundo fontes internas do presídio ouvidas pelo jornal. Ele está preso provisoriamente desde o dia 20 de janeiro, acusado de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos.