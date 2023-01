Danilo estreia pelo Nottingham em empate no Inglês

O Nottingham Forest contou com o reforço do recém-contratado Danilo, mas não passou de um empate de 1 a 1 neste sábado (21), com o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês. O ex-volante do Palmeiras entrou em campo no final do primeiro tempo na vaga de Yates e, durante as instruções do técnico Steven Cooper, contou com o auxílio de Gustavo Scarpa que traduziu as ordens do novo chefe à beira do campo para o baiano de 21 anos.

Na partida, o Bournemouth aproveitou o fato de jogar em casa e saiu na frente com um gol de Antony ainda no primeiro tempo. O empate veio logo depois com Surridge, também na etapa inicial.

O ponto conquistado fora de casa foi importante para o Nottingham, que vem fazendo uma campanha de recuperação a fim de fugir das últimas colocações. Após o 1 a 1, o time agora soma 21 pontos. Com o tropeço em casa, o Bournemouth contabiliza 17.

As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo final de semana. No sábado, o Bournemouth visita o Brighton. No dia seguinte vai ser a vez da equipe de Gustavo Scarpa e Danilo receber o Leeds United.

Com a missão de tentar diminuir a distância para o vice-líder Manchester City, o Newcastle visitou o Crystal Palace neste sábado, mas parou na marcação adversária e ficou no empate sem gols.

A melhor chance da partida foi dos donos da casa. Aos 28 minutos da etapa complementar, Jean-Philippe Mateta chutou de meia distância e obrigou o goleiro Nick Pope a uma difícil defesa. O resultado deixou a equipe com 39 pontos e pode significar perda de posições, já que o Manchester United entra em campo neste domingo no complemento da rodada.

O Crystal Palace, que chegou aos 24, tenta a reabilitação na próxima rodada contra o United, em Manchester, sábado que vem. No mesmo dia, o Newcastle busca reencontrar o caminho das vitórias recebendo o West Ham.

Também pela rodada deste sábado, o Leicester ficou no empate de 2 a 2 com o Brighton e perdeu a oportunidade de vencer o confronto sob o olhar de seus torcedores. Estupinan marcou para os visitantes aos 27 minutos em finalização certeira. Ainda no primeiro tempo, Marc Albrighton deixou tudo igual.

Na etapa final, Barnes fez a alegria da torcida ao fazer 2 a 1 para o Leicester concluindo um rebote na área. O time da casa recuou para garantir o triunfo, mas acabou punido. Ferguson, de cabeça, balançou a rede aos 43 minutos selando a igualdade no marcador.

Na classificação, o Brighton aparece com 31 pontos buscando uma aproximação para os rivais que estão nas primeiras cinco posições. Já o Leicester, que perdeu a chance de ganhar um jogo em casa, chegou aos 18 pontos.

O Southampton acabou surpreendido em seu estádio e amargou a derrota de 1 a 0 para o Aston Villa. O gol da partida foi anotado por Watkins aos 32 minutos da etapa final após cobrança de falta. O lance foi checado pelo VAR, mas o juiz confirmou a marcação. O triunfo deixa o time do técnico Unay Emeri com 28 pontos. Último na classificação, o Southampton segue com apenas 15.

Contando com uma jornada inspirada do atacante Jarrod Bowen, o West Ham superou o Everton por 2 a 0. A partida foi definida na etapa inicial. Bowen fez o primeiro de seus dois gols aos 34 com arremate na pequena área. Sete minutos depois, ele voltou a deixar a sua marca de artilheiro ao converter um passe de Michail Antonio.

Buscando uma recuperação, o West Ham obteve a segunda vitória seguida e chegou aos 18 pontos. Com três a menos, o Everton acumulou a terceira derrota consecutiva e aparece com a penúltima posição.