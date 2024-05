Calor: SP tem novo recorde para maio e está em atenção há 10 dias

São Paulo — A cidade de São Paulo registrou, neste domingo (5/5), um novo recorde histórico de temperatura máxima para um mês de maio. Trata-se do terceiro dia consecutivo com altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em meio à onda de calor, a Defesa Civil manteve o estado de atenção para altas temperaturas, algo que já dura 10 dias na capital.

A temperatura máxima registrada neste domingo na capital paulista é a maior para um mês maio em 81 anos, desde 1943, quando teve início a série histórica do Inmet. A temperatura oficial da cidade é medida no Mirante de Santana, na zona norte.

Na sexta e no sábado, o Inmet registrou recordes consecutivos de temperatura máxima para um mês maio desde 1943, quando teve início a medição na cidade de São Paulo. No sábado, por exemplo, o termômetro do Mirante de Santana já havia marcado 32,5°C.

Durante a tarde deste domingo, termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também registraram máximas acima dos 32°C em vários pontos da capital paulista. Na Mooca, por exemplo, a temperatura chegou a 33,8°C por volta das 15h, algo totalmente fora do esperado para essa época do ano.

Já são também 18 dias sem chuva. O tempo seco fez a Defesa Civil colocar a capital paulista também em estado de atenção para a baixa umidade das 13h15 às 18h — valores estavam abaixo dos 30%.

A previsão para os próximos dias é de mais calor e tempo seco. Segundo o CGE, as temperaturas devem seguir mais elevadas do que se espera para esta época do ano e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%, o que dificulta a dispersão da poluição.

Já na segunda (6/5), as temperaturas devem varias entre 18°C e 32°C, sem qualquer previsão de chuva. O tempo seguirá firme na terça (7/5), com variação apenas na mínima, que sobe a 19°C.

Segundo o CGE, o tempo deverá mudar só a partir da segunda quinzena de maio, com chegada da chuva e a queda nas temperaturas.