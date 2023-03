Danilo Ribeiro, apresentador da TV Bahia, sofre acidente de carro na Bahia

O apresentador Danilo Ribeiro, que faz parte do Globo Esporte Bahia, sofreu um acidente de carro na BA-052, próximo ao Distrito de Porto Feliz, no Centro-Norte do estado, próximo à Piritiba. O acidente ocorreu na terça-feira (14), enquanto voltava para Salvador.

(Foto: Reprodução / RedeGN)

Segundo o site RedeGN, o jornalista estava na pista e observou um cachorro entrando na frente do veículo. Ao tentar desviar, com a estrada molhada devido à neblina da região, acabou perdendo a direção, rodou na pista e bateu em um barranco próximo, tombando em seguida.

Dentro do carro, estava a esposa, a filha e uma prima do apresentador. Por sorte, ninguém ficou ferido e uma ambulância que estava logo atrás, conseguiu ajudar a família após o acidente.