Incêndio atinge madeireira no extremo-sul da Bahia

Um incêndio atingiu uma madeireira na madrugada desta terça-feira (14), em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. Três viaturas e nove bombeiros militares atenderam a ocorrência que aconteceu na BA 290, saída para Alcobaça,

Os bombeiros montaram linhas de mangueira para realizar o resfriamento do material combustível e extinguir o incêndio. Uma retroescavadeira também foi utilizada, assim como equipamentos como pás e foices, para que o material pudesse ser revirado, evitando assim possíveis reignições. Foram necessárias seis horas de combate para extinguir as chamas. As esquipes realizaram também o monitoramento da area.

Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida. As equipes foram acionadas por volta das 22h de segunda-feira (13) e o combate aconteceu até depois das 4h da manhã de terça-feira (14).