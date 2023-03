Das separações às indiretas: um resumo da história de Maíra e Thiago

Desde a quarta-feira (1/2), quando Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram namoro, os dois estão entre os assuntos mais comentados da internet. A coluna LeoDias reuniu a cronologia das datas de todos os fatos relacionados a eles, desde a separação da coach com Arthur Aguiar no passado, o processo de emagrecimento do influenciador de finanças ao contratar Maíra, o recente término dele, até os boatos de traição e as indiretas de sua ex, Camila Ferrari.

Separação de Maíra e Arthur

Maíra Cardi estava solteira desde outubro de 2022, quando anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar. Quatro dias depois, o campeão do BBB22 concedeu uma entrevista ao PrimoCast 215, podcast comandado por Thiago. No bate-papo, o ator falou sobre as idas e vindas de seu casamento recém-terminado.

Emagreça com Maíra

No dia 10 de janeiro, como noticiado pela coluna LeoDias, Maíra Cardi comemorou o resultado alcançado por Thiago após contratar seu programa de emagrecimento. Segundo ela na época, o processo foi iniciado um mês antes, portanto ainda em meados de 2022. “Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz”, disse ela.

Separação de Thiago

No dia 31 de janeiro, Thiago Nigro anunciou o fim de seu relacionamento com Camila Ferreira. Juntos, eles administravam a empresa Grupo Primo e um canal no YouTube que conta com mais de 6 milhões de seguidores.

Novo casal e rumores

Menos de um mês após o término, na noite de terça-feira (28/2), surgiram os primeiros rumores de que Maíra Cardi e Thiago Nigro estariam juntos, até que no dia seguinte eles assumiram publicamente o namoro.

O pequeno intervalo entre a separação de Thiago e o novo relacionamento abriu margem para especulações nas redes sociais. O influenciador de finanças veio a público. “Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento”, reforçou ele.

Na contramão, no entanto, Camila Ferreira, nesta quinta-feira (2/3), publicou uma foto nos Stories do Instagram, acompanhada de uma canção que fala sobre traição. “Você me traiu e sei que você nunca vai se arrepender pelo jeito que me machucou”, diz a letra de Traitor, de Olívia Rodrigo.

Também nesta quinta-feira, Maíra Cardi se manifestou. “Estão saindo notícias por aí como se a gente tivesse começado o relacionamento enquanto ele estivesse casado, enquanto eu estivesse casada… Jamais aconteceria”, destacou ela.

Unfollow

Em meio a tudo isso, Arthur Aguiar deixou de seguir Thiago no Instagram, embora o influenciador de finanças continue seguindo o ator na plataforma.

