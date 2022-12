Datafolha: ao fim do mandato, 39% aprovam Bolsonaro e 37% desaprovam

Nova pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (29/12) mostra que, às vésperas do fim de mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL), a população se divide na avaliação de seu governo. Enquanto 39% consideram a gestão do atual mandatário boa ou ótima, 37% avaliam como ruim ou péssima.

O resultado reflete a popularização da sociedade brasileira logo após a eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização. Com 99,5% das urnas apuradas, a diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 50,88% dos votos válidos, e de Jair Bolsonaro (PL), que marcou 49,12% do total, foi de 1,76 pontos percentuais, o equivalente a pouco mais de 2 milhões de votos.

Os que consideram o governo de Bolsonaro regular são 24% e 1% dos consultados não responderam. O levantamento ouviu 2.026 eleitores em 126 cidades brasileiras entre os dias 19 e 20 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em baixaCom este resultado, o atual chefe do Executivo federal termina o mandato com a pior avaliação dentre os presidentes eleitos desde a redemocratização. Fernando Henrique Cardoso (PSDB) saiu do cargo com aprovação 35% e reprovação de 25%, enquanto 37% o considerava regular. Em 2006, após ser reeleito Lula teve 52% de ótimo ou bom, 14% de ruim ou péssimo e 34% de regular.

Já Dilma Rousseff (PT) saiu do primeiro mandato, em 2014, aprovada por 42%, reprovada por 14% e vista como regular por 34% dos brasileiros segundo o Datafolha.