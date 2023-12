Datena se filia ao PSB após rumores de chapa com Tabata em SP

Apresentador é o principal cotado para ser o vice-prefeito da sigla em disputa pela capital paulista em 2024

Evento contou com a participação da pré-candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral e Márcio França, ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Reprodução / X / @PSBNacional40

PODER360 19.dez.2023 (terça-feira) – 14h12



O jornalista e apresentador José Luiz Datena assinou nesta 3ª feira (19.dez.2023) a sua filiação ao PSB (Partido Socialista Brasileiro). O ato se deu durante encontro nacional da sigla, em Brasília, com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

Datena é o principal nome cotado para compor a chapa encabeçada por Tabata na disputa pela Prefeitura de São Paulo na próxima eleição municipal, que será realizada em 2024. Nas redes sociais, integrantes do partido chegaram a apelidar a provável dupla de “Tabatena”.

“Estamos precisando de pessoas que dialoguem, que sejam ponte. E você [Datena] é essa ponte. Não apenas entre direita e esquerda, mas também entre as elites de São Paulo e tantas outras pessoas que estão enfrentando a fome, que não conseguem sonhar”, disse Tabata, depois da assinatura do documento.

Durante a rodada de discursos, Márcio França afirmou que a presença do apresentador na política servirá como uma ruptura no padrão de “eleições polarizadas”. Segundo o ministro, o país passa por um momento em que a disputa entre candidatos de polos opostos impede o eleitor de conhecer opções alternativas, chamadas de “3ª via”.

“Com a presença do Datena, essa hipótese não existe. Ele é o próprio conhecimento. É quase uma unanimidade: a voz dele repercute a todo instante e tudo que ele faz sempre tem ampla repercussão”, disse França.

Se a pré-candidatura de Datena como vice-prefeito de São Paulo for confirmada, esta será a 5ª vez que o apresentador prometerá participação em um pleito. Nas outras 4 vezes, ele desistiu.

O PSB é o 10º partido ao qual o apresentador se filia em menos de 10 anos. Ele conta com passagens por siglas como PT, MDB, PSL (atual União Brasil) e o PDT. Nesse último, chegou a ser citado como pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024.

ALCKMIN COMEMORA Por meio de seu perfil no X (ex-Twitter), Alckmin comemorou a filiação de Datena ao PSB: “Essa é a grande realidade: ele chegou. Um dos maiores comunicadores do Brasil, se filiou, hoje, ao PSB”, escreveu.

“Seja bem-vindo, Datena”, completou o vice-presidente.