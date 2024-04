Davi Brito perde 200 mil seguidores após desabafo de Mani Reggo

Enquanto famosos prestam apoio a Mani Reggo após o texto publicado por ela em seu Instagram, Davi Brito, ex dela, está perdendo seguidores na rede social, incluindo celebridades. Anitta, por exemplo, deixou de acompanhar a conta oficial do campeão do BBB 24.

Após o desabafo de Mani e até a publicação desta matéria, Davi já havia perdido mais de 200 mil seguidores. O ex-brother passou de 10,5 milhões para 10,3 milhões.

Desabafo de Mani Ao que tudo indica, o relacionamento de Mani e Davi chegou mesmo ao fim. Após postar uma declaração em suas redes sociais sobre o namoro com o ex-brother, a vendedora deixou de seguir o baiano em suas redes sociais e retirou “esposa de Davi” de sua bio do Instagram.

No texto, Mani falou sobre o relacionamento com Davi e os rumores em torno do comprometimento dos dois. “Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas”, iniciou.

“O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, seguiu Mani.

“E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, completou.

Por fim, Mani agradeceu aos seguidores pelo apoio: “Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão.”

Mani recebe apoio de famosos A publicação deste sábado (20/4) teve mais de 1,1 milhão de curtidas, e famosos deram apoio a Mani. Carla Perez, por exemplo, escreveu: “Você é mais que campeã! Nós te amamos!”.

“Só tenha cuidado, é muuuuuuuita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto vc quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe. Falo isso com propriedade, pois já passei algumas vezes por isso. Quem manda nesse mundo é o EGO e a VAIDADE, e temos que saber dominá-los”, completou a dançarina.

Carolina Dieckmann escreveu: “Um beijo imenso em você”. O cantor Salgadinho também apoiou Mani: “Força, Mani. Você é maravilhosa”.