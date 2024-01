Gabriela Morais, ex-Pugliesi, desabafa sobre crises de ansiedade

Gabriela, antigamente Pugliesi, atualmente Morais, fez um desabafo nas redes sociais sobre saúde mental. A musa fitness compartilhou um vídeo de Alane no BBB 24, supostamente tendo crise de ansiedade, e relembrou o período em que sofreu com o transtorno.

“Eu passei um ano da minha vida tendo crise de ansiedade praticamente todos os dias! A descrição perfeita é de ‘estranhamento’. Parece que você não tá mais aqui, não sabe se vai desmaiar ou surtar. Você não sabe se o ar vai acabar, e se quando você desmaiar alguém vai estar ali. Daí vem o pânico de ter pânico, que pra mim era pior. Você vive numa eterna noia e insegurança. Quem nunca teve jamais vai entender o que é”, detalhou.

Gabriela Morais, ex-Pugliesi

Gabriela Morais, ex-Pugliesi Reprodução

Gabriela Pugliesi

Gabriela Pugliesi Reprodução/ Instagram

Pugliesi – Gravida – Exercicio

Gabriela Pugliesi @eusougabriela/Instagram/Reprodução

A criadora de conteúdo diz que se curou do transtorno sem medicamentos. “Eu nunca mais tive nada. Isso faz quatro anos, mais ou menos. Nunca tomei remédio, e acho que o que me curou (principalmente depois, do pânico de ter pânico de novo) foi meditação, respiração profunda e eu saber que eu controlo minha mente!”

Em seguida, continuou o desabafo. “Quando vinha esse medo, eu já falava comigo mesma ‘tá tudo bem, já, já passa, e você não tem nada’. A nossa mente é nossa pior inimiga, e quando se entende que é você que controla, tudo fica mais fácil”, acredita.

Gabriela contou como as questões de saúde mental prejudicaram seu trabalho e vida pessoal. “Eu deixei de fazer eventos públicos porque achava que todo mundo estava me observando e falando de mim”, disse.

Por fim, completou: “Meu gatilho era sempre multidão. Parei de ir em shopping sozinha com medo de ter pânico e passar vergonha. Era um medo do julgamento das pessoas, no meu caso, pela exposição. Cada pessoa tem algo que potencializa esse estado de pânico. Não é imaturidade, é uma das piores sensações do mundo!”=

Gabriela resolve mudar sobrenome A influencer Gabriela Morais, antes conhecida como Gabriela Pugliesi, explicou o motivo de ter parado de usar o sobrenome que a deixou famosa. Em participação ao De Frente com Blogueirinha, ela contou que usava o sobrenome apenas por seu ex-marido, Thiago Pugliesi, mas acabou ficando conhecida por ele.

Ela explicou que nunca teve apego com nome de batismo, e passou a usar o Pugliesi após o casamento com Thiago, há 10 anos. “Quando eu me casei há 10 anos eu realmente coloquei esse nome, depois eu fiquei conhecida com esse nome na internet. E aí eu fui ficando, mas aí chegou um momento agora que eu estou construindo minha família”, explicou.

Questionada por Blogueirinha, Gabi ainda deixou claro que o pedido da mudança de nome não veio de seu atual marido, Túlio Dek.

Após se separar de Thiago e casar-se com Erasmo Viana, Pugliesi seguiu com o nome do ex. Agora casada com Túlio Dek, Gabriela decidiu mudar totalmente e passar a usar Morais — incluindo uma mobilização em toda a família.

“Eu tive que mudar o nome dele na certidão porque ele não tinha Morais, que era um nome da mãe”, explicou, dizendo que teve um sentimento com o sobrenome.