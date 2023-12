De greve a McCartney: os temas mais buscados no Google em 2023 no DF

O ano de 2023 gerou uma grande variedade de acontecimentos no mundo e no Distrito Federal. Os assuntos geraram a curiosidade e chamaram a atenção dos brasilienses neste ano e, por isso, um ranking dos assuntos mais pesquisados no Google pela população da capital foi divulgado.

Veja os assuntos mais procurados no DF em 2023 1º – Brasileirão

O Campeonato Brasileiro foi o tema mais buscados pelos brasilienses no Distrito Federal em 2023. Quem levou o troféu nesta edição do torneio foi o Palmeiras, de Abel Ferreira, que segue fazendo história. O Verdão entrou em campo no início de dezembro, muito perto do título e precisou apenas do empate em 1 x 1 contra o Cruzeiro para garantir a taça.

2º – Copa do Mundo Feminina

O segundo tópico mais “googlado” no Distrito Federal foi o torneio mundial de futebol feminino. A Espanha foi a campeã, com vitória por 1 x 0 diante da Inglaterra. Pela primeira vez, a seleção espanhola faturou a Copa do Mundo, em agosto deste ano. O Brasil acabou eliminado na competição ainda na fase de grupos.

3º – Submarino desaparecido

Este tema movimentou as redes sociais e ganhou os noticiários, em junho de 2023. E, é claro, que os moradores do DF se interessaram pelo tema. A Guarda Costeira dos EUA anunciou, após dias de buscas intensas, que fragmentos de detritos do submarino Titan foram localizados a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Os cinco ocupantes do veículo morreram em “implosão catastrófica” durante uma viagem para visualizar o naufrágio do Titanic.

4º – Guerra em Israel e em Gaza

No início do dia 7 de outubro, Israel amanheceu o dia sob intenso ataque com mísseis e avanço terrestre. A ofensiva foi reivindicada pelo grupo extremista islâmico armado Hamas. A ação gerou consequências e há, atualmente, uma guerra entre os envolvidos em regiões de Gaza. O tema foi o quarto assunto mais pesquisado pelos brasilienses.

5º – Greve de ônibus no DF

Diretamente afetados pela greve dos rodoviários do Distrito Federal, este também foi um tópico bastante buscado na capital federal. A categoria amanheceu de braços cruzados em 6 de novembro. Horas depois, a maior parte dos funcionários decidiu suspender a greve. Após quatro reuniões intermediadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), os profissionais do transporte público do DF e as empresas de ônibus chegaram a um acordo, dia 13. A proposta aceita pela categoria é de 6,5% de aumento salarial, além de outros reajustes.

Greve dos rodoviários 3

O brasiliense enfrenta bastante trânsito e metrô lotado no caminho do trabalho na manhã desta segunda-feira (6/11) Hugo Barreto/Metrópoles

Greve dos rodoviários 2

A categoria reivindica reajuste salarial Hugo Barreto/Metrópoles

Greve dos rodoviários df 1

No centro de Taguatinga, diversas pessoas aguardavam nas paradas de ônibus desde antes das 6h Hugo Barreto/Metrópoles

Greve dos rodoviários df

Usuários do transporte público enfrentam dificuldades desde as primeiras horas do dia em longas filas Hugo Barreto/Metrópoles

6º – Greve dos professores no DF

De volta às salas de aula a partir de maio, os professores cobravam reestruturação da carreira, correção da remuneração, melhores condições de trabalho e incorporação de gratificação aos salários dos servidores. O tema também não passou despercebido pela ferramenta de buscas no DF.

7º – Libertadores

Mais uma vez, o brasiliense mostrou que tem interesse nato por futebol. A Taça Libertadores da América foi o 7º assunto mais buscado no Google. No início de novembro, no Maracanã, o Fluminense bateu o Boca Juniors por 2 x 1 e sagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez na história.

8º – Intervenção Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, na tarde do dia 8 de janeiro, uma intervenção federal na segurança pública do DF por meio da Garantia da Lei e da Ordem (GLO). O objetivo era frear a ação terrorista que manifestantes bolsonaristas promovem nos prédios dos Três Poderes. A ação durou 23 dias e o assunto foi um dos mais pesquisados pelo brasiliense em 2023.

9º – Paul McCartney em Brasília

Após quase 10 anos, Sir Paul McCartney voltou a emocionar os fãs brasilienses com show épico, realizado no dia 30 de novembro, que lotou a Arena BRB Mané Garrincha. A apresentação do ex-Beatle em Brasília integra a turnê mundial Got Back, em que o astro de 81 anos relembra sucessos das mais de seis décadas da carreira. O Metrópoles era media partner do evento, que foi um dos mais falados na cidade e na internet.

10º – Terremoto na Turquia

O sul da Turquia e o norte da Síria sofreram forte terremoto com magnitude de 7,8 graus na manhã de 6 de fevereiro, além de outros tremores secundários. Autoridades contabilizaram mais de 50 mil mortes.