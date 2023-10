De olho em emendas, Tarcísio reúne deputados e senadores em jantar em SP

Governador do Estado quer engordar o orçamento de 2024; parlamentares do PSOL e PT estão entre os convidados

Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

O governador Tarcísio de Freitas oferecerá jantar para cerca de 50 convidados no Palácio dos Bandeirantes



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, preparou um jantar para mais de 50 convidados — entre deputados federais e senadores — no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, 5. O chefe do Executivo paulista convidou toda a bancada federal do Estado com o objetivo de engordar o Orçamento 2024. A expectativa, segundo interlocutores e parlamentares ouvidos pela reportagem, é conseguir destinar as emendas dos parlamentares para as obras de infraestrutura, deixando uma “sobra” para outras áreas, como Saúde e Segurança Pública.

Junto com o governador, estarão o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), responsável pela maioria das articulações de Tarcísio com outros partidos, e o secretário da Casa Civil, Arthur Lima. A lista de convidados conta com nomes mais alinhados ao governador, como o deputado federal Mario Frias (PL), mas também tem nomes como Guilherme Boulos (PSOL), Erika Hilton (PSOL), Kim Kataguiri (União Brasil), Alex Manente (Cidadania), Orlando Silva (PCdoB) e Nilto Tatto (PT).