De olho no Baianão 2025: Jacuipense renova contrato com três goleiros

Visando a disputa da temporada 2025, o Jacuipense anunciou nesta quarta-feira (23) a renovação dos contratos de seus goleiros. As novas vinculações contratuais têm duração de mais um ano.

Renovaram os goleiros Marcelo, de 28 anos e com 25 jogos pelo clube; Ítalo Pezão, de 23 anos; e Ítalo Brandão, de 19 anos, com 8 jogos disputados.

O Leão do Sisal já chegou à sua quarta renovação com foco na próxima temporada e, até o momento, é o time com mais movimentações no mercado de transferências. Há cinco semanas, a equipe renovou o contrato do lateral-direito Hugo Moura e vendeu na semana passada o atacante William para o Al-Ahli Bahraini Club, no Bahrein.