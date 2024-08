Luiza Trajano escolhe PDT para sua 1ª doação nas eleições de 2024

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Luiza Trajano – Foto: Ricardo Stuckert/PRA empresária Luiza Trajano, dona da rede Magazine Luiza, fez sua primeira doação nas eleições municipais de 2024. O escolhido foi o diretório municipal do PDT de um pequeno município de Minas Gerais.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, Trajano doou R$ 50 mil para o diretório pedetista em Ibiraci, município com cerca de 10 mil habitantes e localizado a 420 quilômetros de Belo Horizonte.

Na cidade, o PDT tem o atual prefeito, Ismael Candido, que concorre à reeleição. Ele é apoiado pelo PT e contou com a presença do líder da sigla na Câmara, Odair Cunha (MG), no lançamento de sua candidatura.

Em 2022, a empresária, membro do Conselhão de Lula, doou R$ 180 mil, divididos por quatro candidatos. Dois deles foram eleitos deputados federais: Tabata Amaral (PSB-SP) e Luiz Carlos Motta (PL-SP).

As outras duas escolhidas, que não se elegeram, foram Cynthia Michels (PSB-SP), que tentou uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, e Luana Tavares (PSD-SP), que tentou ser deputada federal.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?