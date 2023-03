De Porchat a padres e ex-bbb. Veja conexões de Alckmin nas redes

Não é novidade a longa data que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), está na política. Um dos criadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços segue, nas redes sociais, as mais diversas personalidades brasileiras.

A ampla lista de pessoas que Alckmin segue no Facebook, Instagram e Twitter inclui, desde apoiadores e ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), até ex-participantes de programas de entretenimento, como o Big Brother Brasil (BBB).

Para uma figura pública, Alckmin tende a ser “low profile”, uma vez que a frequência de suas publicações é de cerca de dois em dois dias. Em seu perfil no Instagram, por exemplo, Alckmin costuma publicar fotos das agendas diárias e de publicações feitas em outras redes sociais, como no Twitter.

InstagramNesta rede social, ele conta com aproximadamente 570 mil seguidores e segue menos de 100 pessoas. Os felizardos que contam com o “follow” do vice-presidente são seletos e, em alguns casos, personalidades improváveis, como o replicador de notícias Choquei.

Na enxuta lista, há nomes como o dos ex-governadores tucanos de São Paulo, João Doria e José Serra. Apesar das desavenças com o Partido dos Trabalhadores (PT) – o qual Alckmin agora tem relacionamento próximo – o pedetista Ciro Gomes também é seguido por Alckmin.

Há também espaço para o entretenimento, humor e religião no feed do vice-presidente. Outras personalidades que são seguidas por ele são: a ex-bbb e suplente de deputada federal por São Paulo, Ariadna Arantes (PSB); os humoristas Paulo Vieira e Fábio Porchat; os apresentadores Luciano Huck, Bela Gil e Preta Gil. Segue, ainda, o ex-jogador Renato Gaúcho.

Católico desde pequeno, Alckmin também preza por receber mensagens de fé, uma vez que segue os padres Fábio de Melo e Júlio Lancellotti.

Veja a lista:

TwitterNo Twitter, a lista de seguidos e seguidores de Alckmin é mais ampla, principalmente quando se trata de pessoas da legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os segmentos também são mais diversos e chega a incluir jornalistas e atletas, como Vera Magalhães e Rayssa Leal campeã mundial de skate.

Ao contrário do ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), Alckmin faz questão de se manter informado e segue vários veículos de comunicação.

Em relação às interações, Alckmin costuma curtir publicações nas quais é mencionado, como fotos e publicações.

FacebookNo Facebook, Alckmin se mostra mais conservador e tímido. Segue e curte mais empresários e políticos de partidos de centro, como Cidadania, União Brasil e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Das 136 pessoas que são seguidas pelo vice-presidente, quase 70 são políticos homens e políticos. Na rede, os gostos também são seletos. Veja: