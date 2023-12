Passar o Natal de verde engravida? Entenda a superstição de famosas

iStock / Getty Images Plus

1 de 1 imagem colorida de mulher grávida vestindo uma roupa verde. Usar verde no Natal engravida? – Foto: iStock / Getty Images PlusApós influenciadoras digitais darem testemunhos na internet de que engravidaram após usar roupas da cor verde no Natal, a superstição começou a crescer no Brasil. Uma das mamães mais conhecidas a fazer a associação foi Viih Tube, que usou um look verde em 2021 e descobriu a gravidez em 2022. Lua, filha da famosa e do ex-BBB Eliezer, nasceu em abril de 2023.

Mas e aí? Passar o Natal de verde engravida? Em meio às tradições natalinas, a crença vem sendo disseminada. De acordo com a astróloga Vivi Pettersen, consultada pelo DCI, parceiro do Metrópoles, no entanto, não há nenhuma teoria que justifique essa superstição.

“A cor verde é ligada ao Elemento Terra, que indica segurança, crescimento, fertilidade e estabilidade. Não existe nenhuma conotação direta em relação à gravidez, mas certamente pode ajudar na vibração de quem usa, se essa pessoa já estiver nessa sintonia”, explicou a astróloga.

Leia a matéria completa no portal DCI, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de vida & estilo e receber notificações em tempo real?