De surpresa, Olodum e Leo Santana fazem prévia do Carnaval no Farol da Barra

Dona da maior festa de rua do planeta, Salvador já vive a energia do retorno do Carnaval antes mesmo do mês de fevereiro iniciar. A prova disso é que, no fim da tarde desta terça-feira (31), a cidade recebeu, no Farol da Barra, uma prévia do que os foliões vão encontrar daqui a 16 dias: um trio elétrico, puxado por Olodum e Leo Santana, durante lançamento de ações da Brahma-Ambev para o Carnaval de Salvador. Em plena luz de um dia de semana, as atrações mobilizaram mais de mil pessoas, que se juntaram para testemunhar o sinal inegável de que a cidade da música é aqui.

Por volta das 18h, Olodum subiu no trio para cantar sucessos como Faraó e Nossa Gente, trazendo o ritmo dos tambores para compor a trilha sonora do famoso pôr do sol no Farol da Barra. Para João Jorge, presidente da banda e atual presidente da Fundação Palmares, tocar ali já é foi um passo para começar a acertar as contas com a saudade da festividade carnavalesca.

Leo Santana agitou o público com pagodão (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

“O Carnaval vai ser para matar a saudade de milhares de pessoas que sonharam com o Olodum durante todo esse período. Multidões vão vir atrás, porque esse é o som do coração”, afirmou.

Se depender da aposentada Eliana Almeida, 65, as palavras de João Jorge serão profecias dos seus planos. Ela, que curtia o show do lado de fora da área reservada pela Ambev, não escondeu sua euforia. “Ouvir o Olodum já me dá vontade de curtir o Carnaval. Moro perto do Circuito Barra-Ondina, vou aproveitar para vir”, anunciou.

Depois do Olodum, foi a vez de Leo Santana dar uma palinha do seu carnaval. Cantando músicas do seu pagodão, o artista também homenageou a falecida cantora Marília Mendonça com a música Apaixonadinha, fruto da parceria da dupla.

Presente no evento organizado pela Ambev, o prefeito Bruno Reis aproveitou a oportunidade para anunciar que Ivete Sangalo fará a abertura do Carnaval de Salvador no dia 16 de fevereiro (quinta-feira), no Farol da Barra, às 16h. Antes, ele confirmou que Baiana System e Escandurras comandarão o Furdunço no dia 12 de fevereiro (domingo), enquanto Léo Santana irá capitanear o Pipoco, no dia 14 de fevereiro (terça).

A expectativa do prefeito é de que o período festivo injete cerca de R$1,8 bilhões na economia da cidade. Para isso, ele destacou que as parcerias são fundamentais. “Fazer uma festa dessa dimensão, a maior festa de rua do mundo, não é fácil. Isso envolve uma megaoperação e para isso é preciso buscar parceiros. São apoios, como o da Brahma, que permitem captar recursos para realizar essa grande festa”, ressaltou.

Em parceria com a Brahma, a Prefeitura realizará os carnavais nos bairros de Cajazeiras, Pelourinho e Periperi. O objetivo, segundo Bruno Reis, é fortalecer a festividade fora dos circuitos, sobretudo no Centro Histórico. “É para resgatar a pujança do Carnaval do Centro. É um verdadeiro movimento que nós vamos criar para convidar as pessoas a irem”, afirmou o prefeito.

Foto: Betto Jr./Secom

Além dos carnavais dos bairros, a Brahma trará o Camarote Brahma Salvador, que já tem como atrações confirmadas Tuca, Léo Santana e Pedro Sampaio na quinta-feira (16), Durval e Menos é Mais na sexta-feira (17), Claudia Leitte e Dan Valente no sábado (19), Timbalada no domingo (20), Harmonia do Samba na segunda-feira (21) e, na terça-feira, último dia de carnaval, outras atrações surpresa.

A cervejaria ainda vai estar presente nos blocos Camaleão, Vumbora e Baile de Quinta, que têm como principais atrações Bell Marques. A grande novidade em 2023 é que, pela primeira vez, Brahma está patrocinando os blocos Coruja, com Ivete Sangalo, e o Bloco Olodum, além do Bloco da Anitta, com Beats.

Para apoiar os ambulantes e catadores, através de uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a marca vai fornecer para os ambulantes um kit, contendo caixas térmicas, sombreiro e cartaz para colocar o preço dos produtos. Além disso, a marca montará 15 postos de venda de bebidas, e mais 30 sub-distribuidores parceiros.

De acordo com Gustavo Tavares, gerente regional de Marketing da Ambev, a expectativa para o Carnaval é a melhor possível. “Estamos muito animados. É uma parceria de muitos anos com a Prefeitura e uma parceria recente no Festival Virada. Esse é um carnaval que botamos muita fé, depois de quase dois anos sem”, frisou.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela