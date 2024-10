De Taguatinga ao Jardim Botânico, obras ampliam mobilidade no DF

A qualidade da mobilidade urbana no Distrito Federal é uma das principais questões entre os brasilienses. Por anos, o cenário foi pouco promissor, o que preocupou os milhares de motoristas e usuários de transporte público, principalmente durante os horários de pico.

A quantidade de carros nas ruas impressiona. Somente no segundo trimestre de 2024, o DF registrou mais de 2 milhões de veículos em circulação, de acordo com dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O número é 116% maior do que o de condutores, só para ter uma ideia.

Em resposta a esses desafios viários, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem investido em diversas estratégias para melhorar a qualidade de vida de condutores e passageiros. Até agora, mais de 6 mil obras foram entregues.

Investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana melhoram o trânsito, mas não só, também fazem da cidade o melhor lugar para se viver.

Um dos grandes feitos dos últimos anos é o Túnel Rei Pelé, em Taguatinga. Inaugurado em junho de 2023, o túnel é um marco viário na capital e impacta positivamente a rotina de mais de 135 mil motoristas que passam por lá diariamente.

Entre eles, está a estudante e fotógrafa Ana Laura Abreu, de 28 anos. A moradora de Samambaia precisa passar pelo centro de Taguatinga entre três e quatro vezes por semana e, segundo ela, a diferença no fluxo é visível desde a inauguração do túnel. Antes, Ana ficava parada por mais de meia hora entre uma região e outra.

“O Túnel de Taguatinga melhorou o trânsito demais ali naquela região, principalmente porque não fica congestionado por muito tempo”, relata a jovem. Além disso, Ana Laura reforça que a locomoção está mais tranquila.

“Eu demorava mais de meia hora para passar pelo centro de Taguatinga. Hoje em dia, mesmo com trânsito, não passo mais de 15 minutos. Desse jeito, melhorou minha vida demais.” Ana Laura Abreu, estudante e fotógrafa

Além do Túnel Rei Pelé, o GDF finalizou as revitalizações do Pistão Sul, uma das principais avenidas da região. As ações incluíram a troca de todo o asfalto, a construção de redes de drenagem e a instalação de sinalizações verticais e horizontais e de uma ciclovia ao longo de toda a via.

As obras no Pistão Sul beneficiam os mais de 60 mil motoristas que passam pela via diariamente. Há anos, moradores e comerciantes esperavam por essa obra. O valor investido foi de R$ 43 milhões.

Em outras regiões, como Sudoeste, Sobradinho, Itapoã e Recanto das Emas, foram entregues viadutos que são fundamentais por reduzirem engarrafamentos e proporcionarem acesso mais rápido às principais vias próximas.

Além disso, a Estrutural recebeu a nova pavimentação de concreto. A ideia é aumentar a durabilidade da pista e levar mais segurança no trânsito. Ela se tornou a primeira via do DF totalmente construída em pavimento rígido.

Na obra foram investidos R$ 80 milhões. A via é a ligação entre Plano Piloto e Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, Cidade Estrutural, indo até Águas Lindas de Goiás.

Obras em andamento

O governo do Distrito Federal segue trabalhando para continuar entregando resultados para a população. Dessa forma, outras obras estão em andamento em diversas regiões.

O GDF está finalizando as obras na Epig, no Setor Policial e na W3 Sul, além do viaduto do Jardim Botânico. Quando entregues, melhorarão significativamente a mobilidade e a segurança viária das vias.

Além dos benefícios no dia a dia para a população, esse conjunto de obras ainda gera milhares de empregos diretos e indiretos na capital federal.