Defensoria pública do MS vai prestar assistência jurídica aos presos pelos ataques no DF

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou neste sábado, 14, que a defensoria pública do Estado irá prestar assistência jurídica aos presos pelos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. Ele fez uma postagem em uma rede social anunciando a assistência, dizendo entender que “este é o dever do estado, não se omitir de suas obrigações e oferecer assistência jurídica a quem não pode contratá-la”. O governador do Mato Grosso do Sul também afirmou que prestará assistência às famílias das pessoas presas, informando paradeiro. Na publicação, Riedel diz também “acredito que, assim, contribuímos para demonstrar ao país, incluindo aos mais radicais, a natureza essencial de um regime baseado nos direitos e deveres individuais e na efetividade das leis.

Com informações da repórter Camila Yunes