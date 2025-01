Delegada da Polícia Civil é roubada nas proximidades de delegacia na Praça da Piedade, em Salvador

Uma delegada da Polícia Civil, lotada no Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), foi vítima de furto durante a noite deste sábado (25). A vítima estava realizando uma ligação quando um adolescente puxou o aparelho celular e fugiu. O caso ocorreu na Praça da Piedade, nas proximidades da Depom, em Salvador.

A delegada, que tem mais de 30 anos de polícia e já passou por diversas delegacias de Salvador, solicitou as imagens de uma câmera de Secretaria de Segurança Pública. Segundo relatos, no momento do assalto não tinha policiamento na área.

Delegacias do Departamento de Polícia Metropolitana já estão no caso e realizam buscas na região. O aparelho celular já foi bloqueado.