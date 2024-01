Delegado Andrei Rodrigues aceita convite de Lewandowski para continuar à frente da Polícia Federal

O delegado Andrei Rodrigues aceitou o convite do recém-nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para continuar à frente da direção da Polícia Federal. A oficialização já era esperada, pois Rodrigues foi uma escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia pedido sua permanência a Lewandowski. A posse do ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) está marcada para o dia 1º de fevereiro, quando ele substituirá o atual ministro Flávio Dino, que foi indicado para a Corte. Já Dino assumirá sua cadeira no Supremo em 22 de fevereiro. O novo chefe da Justiça no governo Lula terá como desafio reverter as crises na segurança pública do país durante sua gestão. Além disso, a questão das redes sociais também será uma pauta importante no ministério. Durante a primeira reunião de transição, o novo ministro declarou que a segurança pública será sua principal preocupação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de Andrei Rodrigues, Lewandowski já escolheu outros nomes para compor sua equipe. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, foi indicado para assumir a Secretaria Nacional de Segurança (Senasp). Sarrubbo já aceitou o convite, mas ainda está acertando alguns detalhes para tomar posse. Outra escolhida foi Ana Maria Neves, que será chefe de gabinete na pasta e acompanha Lewandowski desde os tempos de Supremo. O advogado Manoel Carlos de Almeida Neto também deve fazer parte da equipe como secretário-executivo do Ministério da Justiça. Os nomes dos integrantes da equipe serão anunciados em conjunto.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Lewandowski anuncia que trocará secretário de Justiça e projeta transição ‘natural’ no ministério



Lewandowski e Dino fazem primeira reunião de transição no Ministério da Justiça



*Reportagem produzida com auxílio de IA