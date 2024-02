Delegado da PF deve perder aposentadoria de R$ 23 mil após contrabando

O delegado da Polícia Federal (PF) Júlio César de Almeida, preso na quarta-feira (31/1) depois de três anos foragido, deve perder sua aposentadoria no valor de R$ 23,4 mil. Almeida foi preso pela própria corporação, acusado de comandar um esquema de contrabando de ouro para o exterior.

Mesmo foragido, ele continuava recebendo os vencimentos, de acordo com dados do Portal da Transparência.

O delegado assumiu o cargo em março de 2004 e se aposentou por incapacidade permanente para o serviço, como delegado de 2ª classe, em novembro de 2021, três meses depois de ter sua prisão decretada com base na Operação Ruta 79, também da Polícia Federal.

Operação contra Almeida em 2021 investigava contrabando de ouro para joalherias na Itália Divulgação/PFAM

Delegado foi preso pela Polícia Federal em Angra dos Reis Reprodução/PF

Delegado aposentado Júlio César de Almeida, o Julinho Nota 10, foi preso em Angra dos Reis Reprodução

A operação investigou um esquema de contrabando, chefiado por Almeida, que tirou do país, ilegalmente, uma tonelada de ouro entre 2017 e 2019.

De acordo com as investigações, o metal era extraído da Amazônia e vendido para joalherias da Itália. O próprio delegado aposentado levava o ouro de carro do Rio de Janeiro ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Almeida não foi localizado pela PF na Operação Ruta 79 e era considerado foragido da Justiça desde então.

Antes disso, em 2015, Almeida já havia sido condenado a seis anos de prisão pelo roubo de um carro da empresa aérea SATA, em 2008, dentro do Aeroporto do Galeão, no Rio. O delegado usou o veículo para fugir de outra operação da PF. Ele havia acabado de retirar uma mala de joias enviadas ilegalmente do exterior.

O Ministério Público Federal (MPF) chegou a questionar a condenação apenas pelo roubo do carro. Os promotores de Justiça cobravam uma sentença por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e descaminho.

Prisão Júlio César de Almeida foi detido na quarta-feira em Angra dos Reis, em uma residência de sua propriedade. O mandado de prisão foi expedido pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Almeida foi levado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro e deverá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e corrupção passiva, entre outros.

A ação foi conduzida por agentes do Setor de Inteligência (SIP) com apoio do Grupamento de Pronta Intervenção da PF/RJ e da Delegacia da PF em Angra dos Reis.