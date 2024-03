Graciele Lacerda comemora vitória na Justiça contra seguidor: “Chega!”

Graciele Lacerda, atual companheira de Zezé Di Camargo, comemorou, nesta sexta-feira (8/3), a vitória na Justiça contra um hater que usava um perfil falso para atacá-la nas redes sociais. Segundo a influenciadora fitness, a pessoa por trás do fake tentou mascarar o IP de seu celular usando uma rede privada virtual (VPN) da Europa para sair impune dos crimes.

“Os meus advogados tomaram medidas junto à polícia e descobriram quem está por trás do perfil. Nesse caso, as medidas judiciais estão sendo tomadas tanto no Brasil, quanto no exterior. Sim, gente, a pessoa que comanda esse perfil é brasileira, mas não mora no Brasil”, explicou Graciele.

De acordo com a noiva do sertanejo, as plataformas terão de derrubar o perfil falso sob pena de R$ 100 mil por descumprimento de decisão judicial.

Graciele comemorou a vitória. “Chega de deixar as pessoas falarem o que querem sem se preocupar minimamente com a verdade. Chega de ser caluniada e difamada como se eu não fosse um ser humano”, completa.

A madrasta de Wanessa Camargo disse, ainda, que não adianta abrirem processo em outros lugares para tentar “sacanear”.

“A justiça não dorme. Ela demora, mas não falha. Essas coisas só geram mais crimes e processos. Na justiça, estou ganhando os processos”, detona Graciele.

Por fim, ela se defendeu de possíveis críticas que o processo possa a gerar: “Antes que falem besteiras, eu não estou calando as pessoas. Simplesmente, a justiça age em favor de quem está sendo vítima. Fui e sou caluniada, difamada sem provas, então a justiça investiga e cumpre com o papel dela. Eu sou uma pessoa de paz, tranquila, mas tudo tem limite e eu cheguei ao limite com essas coisas”, finaliza.

Vale lembrar que, recentemente, Graciele Lacerda também foi acusada de criar um perfil falso para atacar familiares de Zezé Di Camargo. O caso, que causou um racha entre o cantor e o filho caçula, Igor, corre em segredo de Justiça.