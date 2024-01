“Democracia prevaleceu”, diz Alckmin sobre eleições na Guatemala

Vice-presidente afirmou que apoio da comunidade internacional é importante para “a preservação da democracia no continente americano”

Alckmin substituiu Lula na posse do presidente da Guatemala. Na foto, da esquerda para a direita, a vice-presidente da Guatemala, Karin Herrera, o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, e o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin reprodução/X (@geraldoalckmin) – 15.jan.2023

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 15h29



O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse nesta 2ª feira (15.jan.2024) em seu perfil no X (ex-Twitter) que “a democracia prevaleceu” ao comentar a posse do presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo. “O processo eleitoral na Guatemala sofreu sérias ameaças”, afirmou.

Alckmin também disse que a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu ameaças e que elas “reforçaram a importância do apoio da comunidade internacional e de instrumentos como a Carta Democrática da OEA para a preservação da democracia no continente americano”. O vice-presidente foi à Guatemala no domingo (14.jan) para substituir o presidente Lula na posse de Arévalo.

Arévalo foi eleito para a Presidência da Guatemala em agosto de 2023. No 2º turno, teve 58% dos votos contra 37% da ex-primeira-dama Sandra Torre.

Segundo a Reuters, o Ministério Público do país fez diversas tentativas de impedir a transição do poder para Arévalo. Entre elas, tentar retirar a imunidade do então presidente eleito e anular as eleições por supostas irregularidades no pleito.

No domingo, Alckmin assinou uma declaração conjunta em apoio à posse de Arévalo. O documento foi distribuído pelo secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), Luis Almagro.