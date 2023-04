Lula diz que faltam ‘pequenos ajustes’ para acordo entre Mercosul e União Europeia sair do papel

Mandatário brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro do país europeu, António Costa, para discutir temas como guerra, alterações climáticas e segurança alimentar

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

Presidente Lula junto ao primeiro-ministro de Portugal, António Luís Santos da Costa



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado, 22, durante sua passagem por Lisboa, em Portugal, que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia está próximo. “No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Faltam pequenos ajustes, mas temos condições de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir a discussão mais séria do acordo da União Europeia e Celac. Se depender de mim, a gente vai rearticular a unidade da América do Sul porque a gente quer provar que juntos nós somos um grande bloco econômico e juntos nós temos muito mais chances de negociar igualdade de condições com a União Europeia”, completou. Com um desembarque em solo português realizado na última sexta-feira, 21, o mandatário brasileiro se reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, residência oficial do presidente da República, e hoje assinou 13 acordos que pretendem facilitar a vida do brasileiro que pretende imigrar para Portugal. Por fim, o petista também pontuou o isolamento geopolítico realizado pelo governo anterior. “Imaginem estatisticamente. Na nossa primeira cimeira depois de seis anos, nós assinamos 11 acordos. Imagina se nós pudéssemos assinar uma média de 11 acordos cada ano que tem uma cimeira. Significa que nós deixamos de assinar com Portugal no mínimo 66 acordos que já poderiam fazer com que a nossa relação fosse mais extraordinária do que ela é”, finalizou.