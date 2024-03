Democrata Dean Phillips retira candidatura à Presidência dos EUA

Em post no X, congressista destaca “decência e sabedoria” de Joe Biden, mas cita idade avançada do presidente, que está com 81 anos

O deputado Dean Phillips defende eleições competitivas e alternativas a Biden e Trump nas eleições à Casa Branca Gage Skidmore/Wikimedia Commons – 10.jun.2022

PODER360 7.mar.2024 (quinta-feira) – 6h25



Dean Phillips, deputado norte-americano pelo Estado de Minnesota, anunciou na 4ª feira (6.mar.2024) a retirada de sua candidatura às prévias presidenciais do Partido Democrata.

Crítico ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ao ex-presidente Donald Trump, Phillips defendia eleições competitivas e diferentes alternativas aos eleitores nas eleições à Casa Branca.

Em publicação no X, o deputado destacou a “decência e sabedoria” do seu rival no Partido Democrata, mas ponderou a idade avançada de Biden, que está com 81 anos. Segundo Phillips, o tempo “atrasa um pouco a todos nós, incluindo os presidentes”.

“Concorri ao Congresso em 2018 para resistir a Donald Trump, fiquei preso no Capitólio em 2021 por causa de Donald Trump e concorri à presidência em 2024 para resistir novamente a Donald Trump – porque os norte-americanos exigiam uma alternativa e a democracia exige opções”, completou.

A candidatura de Phillips não deslanchou, levando-o agora a apoiar a reeleição do presidente. “À luz da dura realidade que enfrentamos, peço-lhes que se juntem a mim na mobilização e energização, e que façam tudo o que puder para ajudar a manter um homem de decência e integridade na Casa Branca. Esse é Joe Biden”, afirmou.

Em entrevista à rádio WCCO, também na 4ª feira (6.mar), Phillips lamentou que a republicana Nikki Haley não tenha lançado uma candidatura independente, apesar de pesquisas mostrarem que os eleitores dos EUA anseiam por um nome alternativo a Trump e Biden.

“Acredito que apenas Nikki Haley seja a única americana entre 350 milhões neste momento que poderia mudar o resultado desta corrida e garantir que pelo menos os princípios e a decência permaneçam na Casa Branca”, disse.

Trump e Biden lideraram com folga a Super Tuesday (Super 3ª, em tradução livre), o dia mais importante das prévias eleitorais norte-americanas, realizada na 3ª feira (5.mar). Eles se aproximam de uma revanche nas eleições de 5 de novembro para a Casa Branca.

Leia mais:

Trump é focado em vingança e ameaça a democracia, diz Biden Trump culpa China pela pandemia e promete expulsar imigrantes ENTENDA AS ELEIÇÕES NOS EUA Nos EUA, antes do pleito oficial, os Estados realizam prévias eleitorais –primárias ou caucus. O objetivo é escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que representará a legenda no pleito, marcado para 5 de novembro.

Nas prévias, cada Estado organiza sua primária com regras próprias. São 2 modelos. O tradicional, com voto em cédulas, que pode ser aberto, fechado ou livre. Com apenas filiados ou não. Já o caucus é uma reunião do partido. Os eleitores reúnem-se em um espaço para decidir quem será o candidato.

Nos Estados Unidos, o vencedor das eleições não é o candidato com mais votos populares, mas quem conquista a maioria dos delegados de cada Estado. Esses são distribuídos para o candidato mais votado. Nas prévias a lógica é diferente. Os delegados votam proporcionalmente ao número de votos.

A principal data das prévias foi em 5 de março, quando eleitores de 16 Estados e 1 território votaram. A data é conhecida como Super Tuesday (Super 3ª feira, em tradução livre). Os territórios de Guam e Ilhas Virgens encerrarão as prévias em 8 de junho.

VOTO NÃO OBRIGATÓRIO Nos EUA, ninguém é obrigado por lei a votar em qualquer eleição local, estadual ou presidencial. Segundo a Constituição, votar é um direito, mas não é um requisito.

COLÉGIO ELEITORAL O presidente e o vice-presidente dos EUA são eleitos indiretamente pelo Colégio Eleitoral. Cada Estado tem o mesmo número de delegados que cadeiras no Congresso (Câmara dos Deputados e Senado). São 538 delegados.

Após votar para presidente, o voto é contabilizado ao nível estadual. Em 48 estados e em Washington, D.C. o vencedor recebe todos os votos eleitorais daquele Estado. Maine e Nebraska atribuem seus eleitores usando um sistema proporcional.

Um candidato precisa do voto de pelo menos 270 delegados –mais da metade do total– para vencer a eleição presidencial.

Geralmente, um vencedor projetado é anunciado na noite da eleição em novembro. No entanto, a votação oficial do Colégio Eleitoral é realizada em meados de dezembro, quando os delegados se encontram.

A diplomação do resultado será em 6 de janeiro de 2025. A posse, em 20 de janeiro.