Denunciada por invasão ao CNJ, Zambelli diz que segurança é falha

Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.foto

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) questionou a segurança do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) após ser denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta invasão ao órgão.

“Porque até hoje a imprensa não questionou o senhor Alexandre de Moraes e os outros ministros. O presidente do CNJ, o Barroso, presidente naquela época. Do quanto é perigoso, do quanto é nocivo à democracia uma invasão ao CNJ?”, indagou a deputada federal.

O hacker Walter Delgatti Neto também foi denunciado. A deputada federal é apontada como mandante do crime.

Carla Zambelli pontuou que Delgatti declarou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que não possui muito conhecimento sobre a invasão de sistemas.

“Se não houvesse o mandado de prisão contra Moraes, ele não teria chamado atenção e conseguiria fazer diversos mandados de busca e apreensão, de soltura, de prisão sem chamar atenção. O que seria da Justiça?”, questionou a deputada federal.

