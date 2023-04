Nos pênaltis, Corinthians elimina Remo e segue vivo na Copa do Brasil

Sufoco em Itaquera. Nesta quarta-feira (26/4), o Corinthians sofreu para fazer 2 x 0 em cima do Remo e levar a disputa pela terceira fase da Copa do Brasil para os pênaltis. Nas cobranças, o Timão garantiu a vaga nas oitavas de final.

Precisando do resultado para avançar de fase, o Corinthians não demorou para diminuir o prejuízo. Logo no primeiro minuto de partida, Adson tabelou com Yuri Alberto e partiu em direção ao gol. O camisa 28 bateu colocado e abriu o placar com um belo gol.

O Timão manteve a pressão, mas não conseguia levar perigo ao gol do goleiro Vinícius. A equipe chegava ao ataque, mas não conseguia concluir a gol. O Remo, por sua vez, investia nos contra-ataques, mas pecava no último passe. A partida foi para o intervalo com vantagem do time paulista.

Com o tempo correndo, o Corinthians passou a ficar mais nervoso e o Remo passou a criar mais, mas seguia errando a conclusão das jogadas. A equipe paulista tentava correr contra o tempo, mas esbarrava na defesa do time paraense.

Até que nos acréscimos, depois de muita pressão, Fagner cruzou na área e Róger Guedes completou para fazer 2 x 0 e levar a partida para os pênaltis.

Ícaro começou convertendo para o Remo. Yuri Alberto deixou tudo igual. Leonan bateu, mas Cássio defendeu. Maicon deixou o Timão em vantagem. Anderson Uchôa fez para o time paraense. Fausto Vera marcou o terceiro do Corinthians. Muriqui bateu com categoria e manteve a equipe do Pará viva. Matheus Bidu cobrou e converteu. Claudinei fez para o Remo. Róger Guedes bateu e deu a classificação para o Timão.

Atropelo no Maracanã

O Flamengo não tomou conhecimento do Maringá. Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro goleou o Maringá por 8 x 2 e garantiu a vaga nas oitavas de final. Thiago Maia, quatro vezes Pedro, Gabigol, Gerson e Cebolinha marcaram os gols do triunfo flamenguista. Bruno Lopes e Fabrício Bruno contra marcaram para a equipe paranaense.