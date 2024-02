Deolane Bezerra comenta tensão com Paolla Oliveira: “Não sei se rolou”

Há alguns meses estão rolando rumores de que Deolane Bezerra e Paolla Oliveira não se bicam. As duas beldades, que desfilaram pela Grande Rio na madrugada desta segunda-feira (12/2), teriam se estranhado durante um ensaio no fim do ano passado e a atriz também teria exigido ficar em um camarote distante da ex-peoa, como esta colunista que vos escreve contou com exclusividade na semana passada.

Antes de entrar na Avenida, Deolane conversou com a coluna, com exclusividade, e afirmou não ter conhecimento desse pedido de Paolla: “Não sei se rolou. Se rolou, não chegou aos meus ouvidos, não. Fico sabendo as coisas por vocês. Me arrumei no hotel e vim direto pra concentração”, afirmou ela.

A advogada ainda contou sobre a expectativa de passar pela Marquês de Sapucaí: “Eu tô muito nervosa, é uma emoção muito boa. O nosso coração transborda de alegria, ao mesmo tempo é algo surreal, que eu não esperava. Eu acho que me redescobri, vi que podia mais uma coisa de tantas que já fiz na vida. É emocionante, é algo que rejuvenesce a alma”, definiu.

Questionada sobre assumir um posto à frente da bateria, ela declarou: “Não tenho esses planos, mas se um dia Deus me der uma bateria e eu puder me dedicar, quem sabe”.

No fim da conversa, Deolane contou sobre a cirurgia que fez e como se preparou para o desfile: “Eu fiz cirurgia tem uns quatro, cinco meses. Fiz uma lipo LED porque eu estava precisando, não era pro carnaval ainda, mas virou, deu certo. Hoje foi muito glíter, muita purpurina, muito iluminador e muita oração”, garantiu.

Paolla Oliveira faz exigência após clima tenso com Deolane Faltando poucos dias os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, a coluna trouxe, com exclusividade, um babado quentinho dos bastidores do Carnaval. Acontece que, devido ao clima tenso com Deolane Bezerra, a Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira, fez um pedido pra lá de inusitado aos organizadores de um camarote da Marquês de Sapucaí.

Fontes da coluna revelaram que as duas beldades estão com camarotes diferentes no Arpoador. Apesar de ambos ficarem no segundo andar, eles ficam em lados opostos. Isso foi uma exigência de Paolla Oliveira, que não topa muito a Deolane.

E por falar em clima tenso: no último ensaio técnico da agremiação, no último dia 3, Deolane apareceu vestida de onça. E, no enredo da escola deste ano, Nosso destino é ser onça, Paolla virá à frente da bateria Invocada, comandada pelo mestre Fafá, representando todas as onças. É, caros leitores, tem gente achando que a doutora estava mesmo de provocação com a Rainha de Bateria. Será?

A assessoria de Deolane explicou, após a publicação da matéria, que a advogada vai ficar em um camarim junto com a esposa do presidente da escola de samba, enquanto Paolla tem seu próprio espaço e as musas da agremiação se trocam em outra área.

A proposta da Grande Rio com o enredo, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, é falar sobre o vínculo da onça com as diferentes manifestações culturais do Brasil, destacando a força dos povos originários.

A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminese, será a quarta a passar pela Marquês de Sapucaí no próximo domingo (11/2).

Climão durante ensaio no fim do ano No mundo do Carnaval, vira e mexe rola um climão entre as beldades das escolas de samba. E parece que foi isso que aconteceu entre Paolla Oliveira e Deolane Bezerra durante o ensaio da Grande Rio, no fim de setembro.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, a atriz evitou a polêmica ex-participante de A Fazenda a todo custo e logo começaram a especular que o motivo seria que a advogada estava chamando mais a atenção do que a Rainha de Bateria da agremiação.

Mas o jornalista revelou que não foi bem isso que aconteceu. Fontes contaram ao colunista que Paolla Oliveira resolveu não posar ao lado da advogada porque não quer ter seu nome associado ao de Deolane, por conta das diversas polêmicas nas quais ela esteve envolvida.

Ainda de acordo com Daniel Nascimento, mesmo com o motivo ter sido outro, quem estava no local do evento percebeu que os olhos estavam voltados para Deolane, o que teria causado um incômodo em Paolla Oliveira. Tanto que nenhum registro das duas juntas foi divulgado.

No dia do ensaio, as musas da escola de samba Adriana Bombom e Mileide Mihaile também marcaram presença. Já Deolane Bezerra foi apresentada como destaque da campeã do Carnaval deste ano a convite de Thainá Oliveira, filha do presidente de honra da escola.