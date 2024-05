Depilação: 4 dicas para remover pelos sem causar danos à pele

PeopleImages/GettyImages

1 de 1 Depilação mulher – Foto: PeopleImages/GettyImagesVocê sabia que são necessários cuidados especiais na hora de eliminar os pelos corporais indesejados? Independentemente da região que será depilada ou aparada, é preciso seguir orientações antes e depois da depilação para garantir uma pele macia e livre de irritação.

A dermatologista Monalisa Nunes, consultora da Philips Beauty e Philips Male Grooming, separou algumas dicas para tornar a depilação mais eficaz. Confira:

Esfoliação no dia anterior A especialista explica que os cuidados devem começar no dia anterior ou pelo menos 12 horas antes da depilação. Assim, a indicação é esfoliar gentilmente a região com um sabonete ou creme com partículas esfoliantes.

Seja qual for o método de depilação escolhido, a esfoliação ajuda a desobstruir os folículos pilosos, removendo as células mortas da pele e reduzindo a probabilidade de pelos encravados.

“Depois, hidratar o local com creme para área sensível. Para potencializar a hidratação, ainda é possível finalizar com óleo corporal ou óleo vegetal”, completa a dermatologista.

