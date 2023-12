Deputado federal reage a assalto e mata suspeito em SP

Alexandre Leite (União-SP) estava na região de Interlagos quando 2 suspeitos anunciaram o assalto com tiros neste sábado (16.dez)

Deputado federal há 3 mandatos, Alexandre Leite (União Brasil) é defensor do porte de armas e foi relator do projeto de lei para flexibilização do acesso Divulgação/ Câmara dos Deputados

PODER360 16.dez.2023 (sábado) – 23h01



O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) reagiu com tiros a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos neste sábado (16.dez.2023). O congressista estava com a mulher quando foi abordado por 2 homens em uma moto, que atiraram contra o carro do deputado na região da Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP). O carro do congressista foi atingido por 2 disparos.

O homem que conduzia a moto foi baleado por Alexandre Leite e não resistiu aos ferimentos. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), durante a troca de tiros, o 2º suspeito tentou roubar uma outra motocicleta. Sem sucesso, ele fugiu a pé e ainda não foi encontrado pelas autoridades. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Defensor do porte de armas, Alexandre Leite, de 34 anos, foi o relator do projeto de lei 3723, de 2019, que facilita o acesso a armas. Ele está em seu 3º mandato na Câmara dos Deputados. O congressista é filho do vereador Milton Leite (União Brasil-SP), presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

O Poder360 entrou em contato com a assessoria do congressista, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.