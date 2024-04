Deputado quer dar nome do pai de Bolsonaro a rodovia de SP

O deputado estadual Gil Diniz diz que Percy Geraldo Bolsonaro prestava serviço à comunidade por meio de suas “mãos mágicas”

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou sua adolescência com a família em Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo Sérgio Lima/Poder360 – 8.mai.2018

PODER360 16.abr.2024 (terça-feira) – 5h19



O deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) apresentou o PL (projeto de lei) 228/2024 que propõe dar o nome do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à rodovia SP-193, que liga o município de Eldorado Paulista a Cananeia, no interior paulista. Se o texto for aprovado, a via passará a se chamar Percy Geraldo Bolsonaro.

Segundo Diniz, “Percy era dentista prático, pessoa pública e muito conhecida no Vale do Ribeira, principalmente em Eldorado Paulista, onde viveu e constituiu sua família como um homem que prestava relevante serviço à comunidade”.

O pai do ex-presidente, de acordo com o político, “fazia extração e outros serviços dentários de forma benevolente e altruísta aos mais pobres, sendo lembrado com carinho até os dias atuais pela população mais idosa, que teve nas mãos ‘mágicas’ do Senhor Percy, amenizadas as suas dores e angústias no que se refere ao dentifrício”.

Diniz completa a justificativa do projeto citando que o homenageado é pai de 6 filhos, incluindo o ex-presidente, “que traz consigo muito da personalidade do seu pai, sendo reconhecidamente carismático, cativante e preocupado com o seu povo”.

Percy Geraldo Bolsonaro morreu em 7 de novembro de 1995. Chegou a ser preso durante a ditadura militar por exercício ilegal da medicina.