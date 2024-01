DeSantis desiste de concorrer a presidente e declara apoio a Trump

Governador da Califórnia afirma que decisão se dá porque o possível candidato republicano é “superior” a Joe Biden

Ron DeSantis (foto) anunciou sua desistência em uma publicação no X (ex-Twitter) reprodução/Facebook Governor Ron DeSantis

O governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu neste domingo (21.jan.2024) de concorrer à Presidência nas eleições dos Estados Unidos. O republicano disse que deixa a campanha para apoiar Donald Trump na disputa pela Casa Branca.

O anúncio se deu oficialmente em seu perfil no X (ex-Twitter). Na publicação, ele diz que discorda de algumas políticas do ex-presidente, mas que ele é “superior” ao atual chefe do Executivo norte-americano, o democrata Joe Biden.

Assista à declaração, em inglês (4min33s):

Na 2ª feira (15.jan), DeSantis perdeu as eleições primárias em Iowa. Trump teve a melhor vitória para um republicano nas primárias do Estado –venceu em 98 dos 99 condados.

