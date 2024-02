Brasileiros se dividem ao meio sobre se Bolsonaro está sendo perseguido

Segundo pesquisa Atlas Intel, 42% enxergam perseguição contra o ex-presidente, e 41% dizem que não há na injustiça em ações recentes

Protesto em frente ao STF contra os ministros do Supremo. Em cartaz, manifestante diz: “Tenho vergonha do STF”. Sérgio Lima/Poder360 – 17.mar.2019

Pesquisa realizada pela AtlasIntel e divulgada nesta 6ª feira (9.fev.2024) mostra que 42,2% dos entrevistados acreditam que as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) constituem uma “perseguição política”. Outros 40,5% não têm essa percepção.

Os percentuais estão em empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Leia a íntegra do estudo (PDF – 6 mB). Há também 17,2% que não souberam responder.

O levantamento ouviu 1.615 entrevistados, pela internet, de 8 a 9 de fevereiro de 2024. No dia 8, Bolsonaro foi alvo de operação da PF (Polícia Federal) que apura uma suposta tentativa de golpe por parte de integrantes de seu governo (2019-2022).

A pergunta feita foi a seguinte: “Na sua opinião, as investigações judiciais contra Jair Bolsonaro constituem uma perseguição política?”

As entrevistas foram realizadas de maneira digital e aleatória com respondentes de 16 anos ou mais das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 p.p. (pontos percentuais) para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

