“Descobriram quem está por trás”, diz Graciele Lacerda sobre hater

Depois da coluna Fábia Oliveira contar com exclusividade, que Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda acabam de emplacar mais uma vitória na Justiça contra os haters, desta vez, em uma ação contra o Facebook e outros réus, a influenciadora fitness usou as redes sociais para comentar sobre o caso. “Descobriram quem está por trás do perfil”, garantiu.

“As plataformas irão derrubar esse perfil sob pena de multa de até R$ 100 mil. Os meus advogados tomaram medidas junto à polícia e descobriram quem está por trás do perfil. Nesse caso, as medidas judiciais estão sendo tomadas tanto no Brasil quanto no exterior. Sim, gente, a pessoa que comanda esse perfil é brasileira, mas não mora no Brasil”, explicou.

Graciele continuou: “O celular, no caso a conexão, que faz as postagens é um VPN da Europa para tentar se esconder. No ano passado, eu resolvi me mexer. Chega de deixar as pessoas falarem o que querem sem se preocupar minimamente com a verdade. Chega de ser caluniada e difamada como se eu não fosse um ser humano”.

A moça ainda criticou a atitude da pessoa que resolveu caluniá-la e comemorou a decisão. “Não adianta vir com maldade, abrir processo em outro lugar para tentar sacanear, fingir que mora em um lugar sendo que todo mundo sabe que mora no outro. Não adianta. A Justiça não dorme. Ela demora, mas não falha. Essas coisas só geram mais crimes e processos. Na Justiça, estou ganhando os processos”, pontuou.

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda Divulgação

Graciele-Lacerda-Zezé-Di-Camargo-Filhos

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução/ Redes sociais

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão noivos Instagram/Reprodução

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda

Wanessa Camargo reúne família no aniversário do filho Marcelo/Agnews

Graciele Lacerda finalizou o desabafo lembrando que não tem o costume de se meter em brigas, mas que, por vezes, é necessário. “Antes que falem besteiras, eu não estou calando as pessoas. Simplesmente, a Justiça age em favor de quem está sendo vítima. Fui e sou caluniada, difamada sem provas, então a Justiça investiga e cumpre com o papel dela. Eu sou uma pessoa de paz, tranquila, mas tudo tem limite e eu cheguei ao limite com essas coisas”, concluiu.