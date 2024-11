Desembargador federal baiano, César Jatahy recebe Título de Cidadão do Piauí

Em uma cerimônia histórica realizada na Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI), diversas autoridades de destaque nacional receberam o Título de Cidadão Piauiense. Entre os homenageados do dia, estava o presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), João Batista Moreira; o desembargador federal César Jatahy, coordenador dos Juizados Especiais Federais; e os desembargadores Newton Ramos, Eduardo Morais da Rocha e Gustavo Amorim.

A solenidade contou ainda com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kássio Nunes Marques, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo da Fonseca.

O evento foi marcado por discursos emocionantes e simbolizou um momento de grande prestígio e reconhecimento, reforçando a importância da colaboração entre o Judiciário e a sociedade piauiense. A cerimônia, considerada histórica, reforça o orgulho e a gratidão do povo piauiense por aqueles que, mesmo vindos de outras regiões, dedicam esforços e ações em prol do estado.