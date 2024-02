Edu Guedes muda versão e para de negar relacionamento com Ana Hickmann

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Montagem colorida de Ana Hickmann e Edu Guedes – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramEdu Guedes mudou sua versão sobre o suposto relacionamento com Ana Hickmann. Após ambos negarem que estejam juntos, o chef de cozinha não negou o namoro ao colunista Leo Dias, mas esclareceu nunca ter sido amante da loira enquanto ela estava casada com Alexandre Correa.

Em nota enviada ao colunista, Edu Guedes disse: “Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu.”

A declaração acontece após Correa entrar com uma ação na Justiça contra Guedes pedindo sua prisão, alegando constrangimento contra Alezinho, filho de Alexandre com Ana Hickmann.

Queixa-crime contra Alexandre Vale lembrar que Guedes protocolou uma queixa-crime contra Correa na Justiça por difamação, após o empresário acusá-lo de viver um romance com Ana Hickmann ainda durante o casamento dos dois.

“A ação indenizatória é de danos morais e materiais. Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória, Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca como a pessoa do Edu”, segue o comunicado.

“Essa ação indenizatória busca estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo”, finaliza.

