Desemprego sobe a 7,8% no trimestre até fevereiro, aponta IBGE

A taxa de desemprego no Brasil subiu a 7,8% no trimestre encerrado no mês de fevereiro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao trimestre imediatamente anterior, houve alta de 0,3 ponto percentual na desocupação, que era de 7,5%. Mesmo assim, a quantidade de desocupados ficou abaixo do que o registrado no mesmo período de 2023. O número veio dentro das projeções do mercado financeiro para o trimestre.

Com a ocupação estável, o IBGE destaca que a alta na taxa de desocupação se deveu especificamente ao aumento da procura por trabalho. Na série comparável, houve recorde de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, com 37,99 milhões. Segundo o IBGE, a formação de vagas formais foi justamente o que impediu um aumento mais relevante do desemprego no país. Os cinco grandes setores econômicos apresentaram saldos positivos no mês, com destaque para o setor de Serviços, que registrou a criação de 193.127 empregos.

Publicado por Luisa Cardoso