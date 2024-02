Desfile da Portela impulsiona procura por livro, preço aumenta e vendas esgotam

O sucesso e a repercussão do desfile da escola de samba Portela, no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, ultrapassou os limites do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Desde a apresentação da agremiação, o livro escolhido como tema para o samba-enredo de 2024, “Um defeito de cor”, de Ana Maria Gonçalves, está entre os mais procurados do país. A escolha – e o sucesso do desfile – impulsionou as vendas da obra, lançada em 2006, que esgotou o estoque no site do Grupo Editorial Record. Também no site da Amazon, a obra está entre as mais vendidas, ocupando a primeira colocação nesta quarta-feira, 14.

Com a repercussão, o preço do livro também aumentou, com exemplares disponíveis por mais de R$ 240. Para a versão do Kindle, o valor é de R$ 41,94, enquanto tiragens de capa comum custam de R$ 94 a R$ 149. “Um defeito de cor” é um romance histórico que conta a história de Kehinde, uma mulher negra traficada da atual Benin para a Bahia quando ainda era criança. A personagem foi inspirada em Luísa Mahin, mãe do poeta Luís Gama, figuras importantes na Revolta dos Malês. A obra aborda temas como racismo e mães que perderam seus filhos.

A apuração dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontece nesta quarta, às 16h. A Portela é considerada uma das favoritas ao título de melhor escola da categoria. Além disso, a escola já recebeu prêmios de melhor escola, enredo e personalidade pelo Estandarte de Ouro. Desde o lançamento, o livro já vendeu mais de cem mil exemplares. A edição especial de “Um defeito de cor” foi lançada junto com uma exposição no Museu de Arte do Rio (MAR), que ocupa o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira em Salvador, Bahia.