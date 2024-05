Pimenta e Waldez chegam ao RS para monitorar ações do governo

Ministro da Secom publicou imagens do desembarque nas redes sociais; uma reunião com o gabinete do governo será realizada às 14h

Os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional, de camisa laranja) e Paulo Pimenta (Secom, de jaqueta azul, à dir.) chegam ao Rio Grande do Sul Lucas Leffa/Governo Federal – 4.mai.2024

Houldine Nascimento 4.mai.2024 (sábado) – 13h42



Os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) desembarcaram no fim da manhã deste sábado (4.mai.2024) na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. O objetivo é monitorar e dar continuidade às ações de apoio do governo federal aos municípios atingidos pelas fortes chuvas no Estado.

“Voltamos ao RS, por determinação do presidente Lula para continuar o trabalho pelo nosso Estado. Eu e ministro Waldez Góes estamos 100% dedicados ao Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar os resgates, a criação do escritório do governo federal, em Porto Alegre, e providenciar tudo o que for necessário para ajudar de forma rápida quem está precisando”, escreveu Pimenta em sua conta oficial no X (ex-Twitter).

Voltamos ao RS, por determinação do presidente @LulaOficial para continuar o trabalho pelo nosso estado. Eu e ministro @waldezoficial estamos 100% dedicados ao Rio Grande do Sul, vamos acompanhar os resgates, a criação do escritório do governo federal, em Porto Alegre e… pic.twitter.com/XgjfoeOQE6

— Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 4, 2024

Há a expectativa de que uma nova reunião da sala de situação para monitoramento e atualização das ações do governo federal em relação às enchentes no Rio Grande do Sul seja realizada às 14h deste sábado (4.mai), de forma virtual.

ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL Subiu para 56 o número de pessoas mortas por conta das chuvas históricas que atingem o Rio Grande do Sul desde domingo (28.abr.2024). Os dados foram atualizados às 9h e estão no boletim divulgado neste sábado (4.mai) pela Defesa Civil do Estado.

Eis outros dados do boletim das 9h deste sábado (4.mai.2024):

municípios afetados: 281; pessoas em abrigos: 8.296; desalojadas: 24.666; afetadas: 377.497; feridos: 74; desaparecidas: 67. O governo federal disponibilizou embarcações para os resgates, caminhões, retroescavadeiras para desobstrução das vias. Antenas serão enviadas para o restabelecimento da comunicação e internet. O Ministério da Justiça autorizou a ida de 100 agentes da Força Nacional para apoiar as operações no estado.

“Não vai ter limite orçamentário para que a gente possa dar o apoio necessário para construir cada casa, cada estrada, cada ponte, cada escola, cada unidade de saúde, devolver a dignidade e as condições de trabalho e de segurança para nosso povo”, disse Pimenta.