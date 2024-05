Desktop oferece 120 vagas dedicadas para pessoas com deficiência

Os candidatos contarão com um curso de formação em habilidades comportamentais e de integração humanizada, conduzido pela Universidade Corporativa Korú, especializada em capacitação e atualização profissional e recursos humanos

A empresa de telecomunicações Desktop, eleita a melhor internet do estado de SP e com atuação em 184 cidades do interior e litoral paulista, abre processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência em suas unidades de Sumaré, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, São José dos Campos, Barretos, São Carlos, Cerquilho, Praia Grande e Lençóis Paulista. Ao todo são 120 vagas para assistentes, recepcionistas, analistas e cargos de lideranças, em modelos de trabalho presenciais, híbridos e 100% remotos. Interessados devem enviar seus currículos pelo link https://desktop.ves.jobs até o 3 de junho.

Os salários iniciam em R$1.412 e os pré-requisitos mínimos para a candidatura são possuir alfabetização e ter 18 anos completos. Para que a seleção seja o mais acessível possível, os candidatos serão contatados de forma remota e o processo será feito inteiramente pelo WhatsApp, o sistema mais utilizado para comunicação em nosso país.

O programa de atração de PCDs da empresa faz parte da sua estratégia de diversidade e inclusão, que tem como objetivo promover a pluralidade dos seus times e reforçar seu clima organizacional. Uma pesquisa do IBGE mostrou que, embora um a cada cinco domicílios brasileiros tenham uma pessoa com deficiência, apenas 28% de PcDs em idade de atuação estavam no mercado de trabalho. Algumas empresas praticam apenas as vagas obrigatórias de acordo com a lei e, na maioria das vezes, não têm políticas internas que contribuam para que esses profissionais consigam manter seus cargos e uma carreira apta ao desenvolvimento.

A iniciativa será conduzida pela Universidade Corporativa Korú, empresa especializada em capacitação e atualização profissional e recursos humanos. Para amplificar o impacto positivo do programa, além da seleção e recrutamento, todos os candidatos contarão com um curso de formação em habilidades comportamentais e de integração humanizados, auxiliando no processo de adaptação, aprofundamento de conhecimentos e comunicação para as pessoas com deficiência.

Internamente, na Desktop, os colaboradores e lideranças seguirão recebendo reforços em seus conhecimentos sobre inclusão de pessoas, como forma de promover um ambiente ainda mais receptivo e acolhedor aos futuros contratados. As ações focadas em letramento, sensibilização e engajamento estão estruturadas em uma agenda anual, conduzida pelas áreas de ESG e Recursos Humanos, além dos grupos de afinidades de inclusão de pessoas com deficiência, gênero, raça e de pessoas da sigla LGBTQIAP+. Do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, o objetivo da empresa é também ser referência em diversidade e equidade, por meio de um ambiente saudável e equilibrado para os seus times.

“Temos enorme satisfação em realizar este projeto, no qual vamos garantir que a seleção, a integração e o desenvolvimento dos novos colaboradores sejam feitos de forma respeitosa e acessível, atendendo às necessidades específicas de cada indivíduo. Para a equipe que vai recebê-los vamos proporcionar uma transição suave e capacitar os líderes para uma gestão sensível de pessoas. Estamos confiantes do impacto positivo dessas ações, focadas na criação de oportunidades de trabalho dignas e gratificantes”, diz Laura Zambon, Gerente de Produto Universidade Corporativa Korú, destacando a importância do desenvolvimento de iniciativas para PcDs no mercado de trabalho.

O diretor de Gente & Gestão da Desktop, Gustavo de Paula Redondo, explica que as vagas estão abertas para qualquer tipo de deficiência, seja física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla, para qualquer gênero e idade. “Daremos todo o suporte necessário para nossos colaboradores, fornecendo os equipamentos e condições necessárias para o trabalho. PcDs sem um laudo formal de deficiência também podem participar do processo seletivo, pois há um interesse da empresa em mapear talentos da região e, se o perfil desse profissional estiver alinhado aos valores e posições disponíveis na empresa, iremos auxiliar na obtenção desse laudo para a contratação”, conclui.

Serviço

Abertas 120 vagas de trabalho para PcDs

Período de seleção: a partir de 29 de abril

Empresa: Desktop (www.desktop.com.br)

Recrutamento: Korú (www.escolakoru.com.br)

Áreas de atuação: Vendas, Suporte, Consultoria, Almoxarifado, Marketing, Financeiro e Back Office

Formato de trabalho: presencial, híbrido e remoto

Pré-requisito mínimo: alfabetizados com 18 anos completos

Envio de currículos: https://desktop.ves.jobs