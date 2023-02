Deslizamento de terra deixa uma pessoa morta e cinco feridas em Olinda

Um deslizamento de terra deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas nesta segunda-feira, 6, em Olinda, na Rua 6 de janeiro, no bairro Águas Compridas. A queda acontece após as fortes chuvas que atingiram o município desde a tarde do último domingo, 5. Duas casas foram atingidas, segundo a Defesa Civil do município. Em uma delas, havia quatro pessoas. Três vítimas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros. Uma quarta pessoa, um jovem de 19 anos, foi encontrado sem vida. Segundo o órgão, o local é protegido por lonas plásticas. Não foram registradas outras movimentações de terra na cidade. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas. A Defesa Civil informou que mantém 30 pessoas realizando um monitoramento preventivo em pontos considerados críticos. A pasta informou ainda que 50% da população da cidade reside nos morros e mais de 50 famílias foram retiradas das áreas de risco. Obras de contenção de encostas estão previstas para começarem ainda nesta semana, com a construção de muros de arrimo, segundo informou o órgão. Dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), 97 milímetros de chuva foram registrados em Olinda nas últimas 24 horas.

