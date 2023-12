Deslizamentos de rochas são registrados na Chapada dos Guimarães na região do Portão do Inferno

Deslizamento de rochas têm sido registrados neste mês de dezembro na região da Chapada dos Guimarães, localizada em Cuiabá, Mato Grosso. De acordo com o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar, a rodovia está parcialmente interditada. “A PM está com duas equipes, o batalhão também, sendo que uma equipe está próxima ao Portão do Inferno. Está sendo liberada uma pista de cada vez”, explicou o Tenente Dutra. O local foi interditado pelo ICMBio, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. No dia 14 de dezembro, o governo do Mato Grosso decretou situação de emergência na região do Portão do Inferno conhecida pela beleza, apesar da dificuldade de acesso e da falta de acostamento no asfalto, que acabou se tornando uma área perigosa na Chapada dos Guimarães para o trânsito de veículos. O governo estadual também entrou em disputa pelo parque este ano, mas o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou irregularidades no processo licitatório e o recurso foi negado.

Em entrevista à Jovem Pan News, o senador Wellington Fagundes (PL-MG) afirmou que já existe um recurso alocado para aplicar no parque, mas que a dificuldade de relacionamento entre as entidades tem dificultado o processo: “Temos dificuldade no relacionamento entre ICMBio, governo do Estado e governo federal. Aloquei R$ 18 milhões no governo Bolsonaro, mas os recursos ainda não puderam ser aplicados. Temos uma revolta da população e quero chamar atenção principalmente do ministério do meio ambiente”. Por enquanto, a orientação é para que os motoristas evitem passar pela região enquanto ainda há riscos de mais deslizamentos.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro