Detran-BA reforça fiscalização de credenciadas para assegurar melhores serviços

Órgão acompanha rotineiramente atuação das empresas visando a qualidade dos atendimentos.

Responsável direto pelo bom funcionamento e agilidade dos serviços de trânsito prestados ao cidadão, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) tem intensificado a fiscalização dos credenciados, que atuam junto ao órgão. Exemplo mais recente, ocorreu na cidade de Vitória da Conquista, para onde equipes se deslocaram a fim de averiguar o funcionamento de um pátio no município.

Através da Coordenação de Fiscalização das Credenciadas(CFC), o Detran avalia critérios técnicos exigidos em Portaria, para assegurar a equidade entre os serviços prestados e a qualidade dos mesmos.

Infraestrutura das credenciadas, a gestão de pessoas, documentação, itens de segurança e conforto são verificados, periodicamente, por equipes do departamento.

No caso específico da cidade do Sudoeste baiano, houve uma demanda acima da média, após uma blitz realizada pela Polícia Militar (PM). “Com a nossa atuação, após um chamamento do nosso diretor-geral, Rodrigo Pimentel, viemos analisar a situação e cobrar as soluções. Os atendimentos estão normalizados e o fluxo de atendimentos acontece dentro dos parâmetros”, enfatizou o coordenador da CFC, Vinicius Araújo.

Na Bahia existem cerca de 1900 empresas credenciadas ao Detran.

Foto: Itailuan dos Anjos – Detran-BA