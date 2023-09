DF registra novo recorde de calor e temperatura máxima chega a 36,7º C

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Fogo do Panteão, Congresso e sol no fim de tarde em Brasília – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/Metrópoles Neste domingo (24/9), o Distrito Federal registrou mais um recorde de calor em 2023. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima chegou aos 36,7° C, um grau a mais do que o recorde anterior registrado no sábado (23/9).

Ainda de acordo com dados do instituto, a máxima foi registrada pela estação meteorológica localizada em Ponte Alta, no Gama, por volta das 17h.

Ao longo do domingo, a umidade do ar variou entre 55% e 20%. A temperatura mínima registrada foi de 20° C. O DF está em alerta vermelho de perigo devido ao calor.

Previsão para a semana Para a semana, o Inmet prevê que o calor e a baixa umidade devem continuar. Para esta segunda-feira (25/9), a previsão é de que a máxima chegue a 35° C e a umidade pode chegar a 15%.

O alerta vermelho indica grande perigo ocasionado pelo aumento das temperaturas. Dessa forma, os termômetros podem registrar 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias.

Segundo o Inmet, o alerta vermelho aponta para um forte risco de acidentes e danos à saúde humana devido às altas temperaturas.

