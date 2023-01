Pra matar saudade: Confira agenda completa de Bell Marques no Carnaval 2023

Com blocos e shows, Bell Marques quer fazer seu público terminar o Carnaval de 2023 com a sensação de recuperar o tempo perdido após os dois anos sem a festa, barrada pelo risco do coronavírus. Aos 70 anos, o veterano pretende fazer mais de 40h de música na folia de retorno e vai tocar em todos os dias do carnaval neste ano.

Ele puxa blocos todos os dias de festa, de quinta (16) a terça (21), além de tocar em três camarotes após as apresentações no circuito Barra-Ondina, que duram cerca de 6 horas. Todo esse pique faz sentido e tem demanda: o domingo do Camaleão, por exemplo, já está esgotado.

“A música é meu trabalho e é o que me move. Fazer o que gosto é o que mantem ativo, com energia. Estou muito ansioso para esse Carnaval, que promete ser o melhor e maior dos últimos tempos”, antecipa o cantor, que tem mais de 40 anos de carreira e de trio elétrico.

Em 2023, ele lança o Bloco da Quinta, que sai nas ruas no primeiro dia oficial da folia em Salvador. Na sexta-feira e no sábado, ele desfila com o Bloco Vumbora, que marcou o início da sua carreira solo. Mais tradicional, o Camaleão sai comandado pelo artista no domingo (esgotado), na segunda e na terça.

Quem preferir curtir no camarote, poderá acompanhar o cantor no Camarote Salvador (domingo), do Camarote Club (segunda) e do Camarote Brahma (terça). Serão, ao todo, 9 shows em 6 dias.