Dia D da vacinação contra a poliomielite ocorrerá no sábado (08); saiba mais

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizará neste sábado (08) o Dia D de vacinação contra a poliomielite nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 7 às 17 horas.

A ação irá consistir na atualização de caderneta e aplicação do imunizante em crianças de 2 meses a 5 anos. Os postos de saúde de Teixeira de Freitas já estão com a vacina disponível de segunda a sexta; é necessário comparecer com o cartão de vacina. O Dia D considera a disponibilidade da população no fim de semana para ampliar a cobertura vacinal no município.

Conhecida também como paralisia infantil, a poliomielite é uma doença contagiosa provocada por um vírus que vive no intestino que pode infectar crianças e adultos. Nos casos graves, os membros inferiores são os mais atingidos pelas paralisias musculares. A administração pública, portanto, usa o Dia D como estratégia para melhorar a qualidade de vida das comunidades teixeirenses.

