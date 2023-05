Dia Internacional da Enfermagem e Semana da Enfermagem: Prefeitura parabeniza profissionais essenciais na preservação e cuidado de vidas

Profissionais da Enfermagem no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

No dia 12 de maio, é celebrado mundialmente o Dia do Enfermeiro desde 1965 em homenagem a Florence Nightingale, tida como a mãe da enfermagem moderna e que nasceu no mesmo dia. Já no Brasil, comemora-se também a Semana da Enfermagem, que começa em 12 de maio e termina em 20 de maio, por este ser o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem.

Cuidar, nutrir e proteger são os eixos norteadores desta profissão de origem milenar, cujo objetivo principal é oferecer assistência especializada e humanizada para a garantia da saúde da população, considerando os diferentes níveis de gravidade e as múltiplas dimensões do ser humano. Enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem são encontrados em diversos equipamentos de saúde teixeirenses, dentre eles o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

“Ser enfermeira é preservar o cuidado e salvar vidas, sempre auxiliando na interação entre médicos e pacientes”, explicou Gabriele da Cruz Lima, enfermeira do HMTF. Segundo a servidora, seu interesse pela área veio pelo gosto em estar perto das pessoas e pela importância de ajudar ao próximo. “Parabéns aos meus colegas, que mesmo com a pandemia de COVID-19 e outras adversidades, não desistiram da sua profissão e da sua carreira”.

Para Tamara Guimarães, coordenadora de Enfermagem da unidade, a área em questão “é uma das mais incríveis. Somos o início, o começo e o fim de tudo que acontece aqui. Estamos no dia a dia de todos os pacientes dando toda nossa atenção e amor. Enfermeiros, técnicos e auxiliares: parabéns para nós que fazemos o possível e o impossível para cuidar de todos. Merecemos o respeito por sermos grandiosos”.

“O Dia Internacional da Enfermagem e a Semana da Enfermagem são extremamente importantes para nós do Hospital Municipal. Temos uma das melhores equipes de enfermagem do Extremo Sul da Bahia, e que merece ser valorizada. Técnicos, auxiliares e enfermeiros são necessários para manter a qualidade do serviço oferecido na rede de saúde de Teixeira de Freitas. Não funcionamos sem vocês”, celebrou Gunter Saboya, diretor administrativo do HMTF.

